Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité à saisir pour Pogba !

Publié le 1 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

Désireux de renforcer l'entrejeu du PSG malgré l'arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo aurait toujours le nom de Paul Pogba sur sa liste. Et il pourrait avoir une opportunité à saisir dans le dossier, Manchester United étant déjà à la recherche du successeur de l'international tricolore.

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum, Leonardo chercherait toujours du renfort pour le milieu de terrain de Mauricio Pochettino. De ce fait, le directeur sportif du PSG envisagerait plusieurs pistes pour apporter des solutions au technicien argentin. Manuel Locatelli, Fabian Ruiz, Franck Kessié… Mais il ne faut pas non plus oublier Paul Pogba. La situation de l’international tricolore a interpellé Leonardo puisqu’il est en fin de contrat en juin 2022, et pour le moment il n’a toujours pas prolongé. De plus, le directeur sportif brésilien aurait bien une opportunité à saisir dans le dossier.

Manchester United cherche déjà le successeur de Pogba