Mercato - PSG : Retour à la case départ pour Leonardo avec Moise Kean ?

Publié le 30 juin 2021 à 23h15 par Th.B.

Le PSG chercherait à conserver Moise Kean en marge de la saison prochaine. Cependant, la nomination de Rafael Benitez au poste d’entraîneur d’Everton pourrait tout faire capoter alors que tout semblait bouclé sous Carlo Ancelotti pour un nouveau prêt.

Depuis de longues semaines, Leonardo avancerait doucement mais sûrement sur le dossier Moise Kean. Prêté l’été dernier pour l’intégralité de la saison par Everton et sans option d’achat, l’international italien semble avoir convaincu du côté du PSG puisque son directeur sportif discuterait depuis un moment avec son homologue d’Everton pour qu’un nouvel accord soit convenu entre les deux équipes afin que Moise Kean figure dans l’effectif du PSG la saison prochaine. Ces derniers jours, la rumeur d’une offre de 40M€ du Paris Saint-Germain pour Everton dans le cadre du transfert définitif de Kean a vu le jour. Mais la réalité serait tout autre et seul un prêt serait en cours de négociation. Mais avec le départ de Carlo Ancelotti, les cartes seraient redistribuées et le nouvel entraîneur d’Everton, à savoir Rafael Benitez, aurait le dernier mot.

« Tout dépend de Rafael Benitez »