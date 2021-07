Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça va bouger pour Paul Pogba !

Publié le 1 juillet 2021 à 10h10 par A.C.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba pourrait être l’un des grands noms de ce mercato estival.

Ils sont nombreux les Champions du monde français qui animent les rubriques mercato. C’est le cas de Paul Pogba, qui est un nom bien connu et qui fait régulièrement la Une des quotidiens européens. Alors qu’il se retrouve à un an de la fin de son contrat, le milieu de terrain attise de plus en plus de convoitises, avec la Juventus qui souhaite toujours le recruter et le Real Madrid qui semble être la direction préférée de Pogba. La grosse surprise concerne toutefois le Paris Saint-Germain ! Dans un mercato miné par la crise sanitaire, le PSG semble être l’un des seuls clubs capables à investir des grosses sommes d’argent et plusieurs sources ont évoqué un intérêt prononcé des dirigeants parisiens.

A Manchester on se prépare au pire pour Pogba