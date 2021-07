Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l’action pour le coup de cœur de Sampaoli !

Publié le 1 juillet 2021 à 9h30 par A.C.

Pablo Longoria semble prêt à offrir Giovanni Simeone, attaquant argentin de Cagliari, à Jorge Sampaoli.

Il y en a au moins un qui devrait partir. Si le flou entoure toujours l’avenir de Arkadiusz Milik, du côté de l’Olympique de Marseille on pourrait perdre Dario Benedetto. Très peu utilisé depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, l’attaquant a refusé un retour à Boca Juniors et pourrait bien poursuivre sa carrière en Espagne, à Elche. Ainsi, l’OM se serait mis à la recherche d’un remplaçant et en Italie on annonce notamment un intérêt prononcé pour Giovanni Simeone, attaquant de Cagliari et fils de Diego Simeone. Ce serait Sampaoli lui-même qui aurait glissé cette piste à Pablo Longoria...

Longoria ouvre le dossier Simeone