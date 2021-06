Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria passe à l'action pour un buteur de Serie A !

Publié le 30 juin 2021 à 22h45 par La rédaction

Pablo Longoria continue de multiplier les pistes pour renforcer l’OM. Après Pau Lopez et Cengiz Under, Giovanni Simeone serait ciblé par le président phocéen. Une rencontre entre les différentes parties pourrait avoir lieu prochainement.

Après être allé chercher Pol Lirola à la Fiorentina l’hiver dernier, Pablo Longoria continue de s’intéresser de près aux joueurs de Série A. En ce moment, le président de l’OM serait à Milan pour boucler les prêts de Pau Lopez et Cengiz Under. Et le dirigeant de 35 ans ne compte pas s’arrêter là. Pendant son périple italien, Pablo Longoria pourrait faire un crochet par Cagliari…

Pablo Longoria pourrait rencontrer Cagliari pour Simeone