Mercato - OM : Longoria pourrait s'offrir une nouvelle recrue à 6M€ !

Publié le 30 juin 2021 à 17h10 par D.M.

A en croire la presse belge, l'OM aurait coché le nom de Nicolas Raskin, qui a de grandes chances de quitter le Standard de Liège cet été.

Malgré l’arrivée de Gerson, l’OM a l’intention de recruter un nouveau milieu de terrain. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, le club marseillais a avancé dans le dossier Mattéo Guendouzi, mais un accord tarde à être trouvé. Selon nos informations, Arsenal se montre gourmand, ce qui pousse Pablo Longoria a activé d’autres pistes. Selon La Dernière Heure , l’OM aurait coché le nom de Nicolas Raskin, sous contrat jusqu’en 2022 avec le Standard de Liège. Et selon Florian Holsbeek, le club belge devrait se séparer de son milieu de terrain en cas d’offre satisfaisante.

« S’il y a une belle offre entre 5 et 6 millions d’euros, le Standard le libérera »