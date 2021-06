Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux premiers échec cuisants pour Pablo Longoria ?

Publié le 30 juin 2021 à 14h30 par A.C.

Ce 30 juin s’est officiellement terminé le prêt de Pol Lirola à l’Olympique de Marseille et les tentatives de Pablo Longoria de le récupérer, pourraient être vaines...

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence fort. Alors que l’on attend toujours l’officialisation du transfert de Gerson, que nous vous avons détaillé sur le10sport.com, Pablo Longoria travaille sur une multitude d’autres pistes. L’une d’entre elles s’est concrétisée tout récemment, puisque l’OM a annoncé l’arrivée de Konrad de la Fuente en provenance du FC Barcelone. L’ailier américain a signé un contrat de quatre ans et pourrait bientôt être suivi non pas par une, mais deux nouvelles recrues ! Gianluca Di Marzio a e effet annoncé que Longoria négocie activement avec Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Roma, afin de boucler les prêts de Cengiz Ünder et de Pau Lopez. Pour le premier, il s’agirait d’un prêt avec obligation d’achat fixée à 10M€ et qui ne devrait s’activer qu’en 2022. Le gardien espagnol devrait également rejoindre l’OM en prêt, mais dans son cas il s’agirait d’une simple option d’achat d’une valeur de 15M€. A noter que d’autres sources en Italie ont révélé que cette option pourrait devenir obligation en fonction du nombre d’apparitions de Lopez sous le maillot de l’OM.

L’Atalanta sur le point de souffler Lirola à l’OM

Tout n’est pourtant pas rose dans le mercato de l’Olympique de Marseille. D’après les informations de Il Corriere dello Sport , les négociations avec la Fiorentina seraient au point mort. Pablo Longoria souhaiterait toujours payer moins de 12M€ pour Pol Lirola, tandis que La Viola serait vraisemblablement montée jusqu’à 13 ou 15M€. Parallèlement, Longoria aurait vu une menace prendre forme ces derniers jours, puisque de simple suggestion Lirola semble être devenu un réel objectif pour l’Atalanta ! D’après les informations de Sky Sport Italia , le club bergamasque insiste actuellement pour boucler le recrutement de Lirola. Les contacts seraient continus et au sein de l’Atalanta on serait très optimistes, comme l’annonce Sky ce mercredi.

Gameiro ne viendra finalement pas