Mercato - OM : Tout se met en place pour l’arrivée de ce défenseur !

Publié le 30 juin 2021 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’Arsenal serait sur le point de boucler le transfert de Ben White, les Gunners voudraient se séparer de William Saliba. Une entrevue au sommet aurait eu lieu mardi. De quoi faire les affaires de l’OM ?

Après les arrivées de Gerson et de Konrad de la Fuente, Pablo Longoria semblerait avoir mis l’accent sur le secteur défensif pour la suite de son recrutement. Le président de l’OM chercherait à mettre la main sur un défenseur central et se pencherait notamment sur les pistes Samuel Umtiti, David Luiz comme le10sport.com vous l’a confié, ainsi que William Saliba entre autres. En ce qui concerne le jeune défenseur de 20 ans d’Arsenal, une porte s’ouvrirait pour l’OM.

Saliba sur le marché ?