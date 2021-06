Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Doha, on est fixés pour Paul Pogba…

Publié le 30 juin 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait bien être inaccessible que ce soit pour les dirigeants qataris ou n’importe quel autre club intéressé par ses services.

En plus de Georginio Wijnaldum arrivé au cours de la première quinzaine du mois de juin, le PSG travaillerait sur le recrutement d’un autre milieu de terrain. Plusieurs pistes semblent avoir été activées à l’instant T, dont celles menant à Eduardo Camavinga, Saul Niguez ou encore Manuel Locatelli. Cependant, le dossier Paul Pogba serait celui qui aurait pris le plus d’ampleur. D’ailleurs, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se serait entretenu avec son agent Mino Raiola récemment à Nice selon RMC Sport. Cependant, que ce soit le PSG ou un autre club intéressé, le transfert de Paul Pogba qui est sous contrat à Manchester United jusqu’en juin 2022 s’annoncerait très délicat.

« Manchester United espère toujours garder Pogba »