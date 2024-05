XV de France : Un nouveau concurrent pour Ntamack et Jalibert ?

Axel Cornic

Lors des quatre premières années de Fabien Galthi à la tête du XV de rance, le poste de numéro 10 a été disputé entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack, avec ce dernier qui semblait avoir pris une large avance avant sa blessure. Mais un troisième choix pourrait bien se présenter au sélectionneur tricolore, avec un profil très différent des deux premiers.

Le poste d’ouvreur a toujours été particulier au rugby et encore plus avec le XV de France. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs si les chances de titre tricolores pour la Coupe du monde se sont écroulées l’été dernier, lors de la grave blessure de Romain Ntamack. Mais Matthieu Jalibert a tout de même répondu présent, même si les critiques n’ont pas manqué après l’Afrique du Sud, comme cela a été le cas pour l’ensemble de ses coéquipiers.

JO 2024 : Ntamack après Dupont ? Il sort du silence ! https://t.co/ybgEfI0T8e pic.twitter.com/WO464DHrt8 — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

« Je crois que Barré peut même être un top joueur à ce poste comme le sont Jalibert et Ntamack »

Ntamack devrait peu à peu revenir sur le devant de la scène la saison prochaine, mais selon Laurent Labit un troisième candidat au poste de 10 pourrait se présenter avec Léo Barré, qui en plus du XV de France pourrait faire le bonheur du Stade Français. « Il joue régulièrement et le top joueur qu’on recherche à l’ouverture, on l’a peut-être chez nous. On avait acté cette saison qu’il jouerait à l’arrière mais son parcours fait qu’il peut aussi jouer 10. Je crois qu’il peut même être un top joueur à ce poste comme le sont Matthieu Jalibert et Romain Ntamack » a expliqué le directeur du rugby du club parisien, d’après Le Figaro .

Il a déjà impressionné avec le XV de France