Mercato : L’entraîneur de l’OL balance sur son avenir

Pierre Sage est pour beaucoup dans le renouveau de l'OL. Dans la zone rouge il y a encore quelques mois, le club lyonnais est parvenu à relever la tête grâce notamment à l'apport du technicien, arrivé à la fin de la saison dernière pour seulement assurer l'intérim. Aujourd'hui, il semble avoir mis tout le monde d'accord et pourrait bien être récompensé.

Il y a encore quelques mois, l'OL était au bord du précipice. La venue de Fabio Grosso s'est révélée être un échec cuisant. Défaite après défaite, la formation s’enfonçait un peu plus, et flirtait avec la zone de relégation.

L'OL passé proche de la catastrophe

Mais le départ de l'Italien et l'arrivée de Pierre Sage sur le banc a permis à l'OL de relancer la machine. Aujourd'hui, le club rhodanien est septième et peut encore espérer une victoire en Coupe de France. Après ces rendez-vous, les questions autour de l'avenir de l'entraîneur devraient se retrouver au centre des discussions.

Sage annonce un rendez-vous