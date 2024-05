Vente ASSE : Une première décision forte est prise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce n'est plus qu'une question de jours avant que l'ASSE ne voit vendu à des repreneurs canadiens. Le groupe Kilmer Sports Ventures est entré en négociations exclusives avec le club pour racheter les parts de Bernard Caïazzo et de Roland Romeyer. Olivier Dall'Oglio a eu l'occasion de les rencontrer. Il raconte.

L'ASSE va entrer dans une nouvelle ère. Le groupe Kilmer Sports Ventures devrait prendre la succession de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Passé par Arsenal et le Milan AC, Ivan Gazidis devrait gérer le secteur sportif. Il s'est rendu à Saint-Etienne ces dernières heures pour finaliser l'opération et aller à la rencontre d'Olivier Dall'Oglio. En conférence de presse, le coach de l'ASSE a exprimé son ressenti sur la vente du club.

Vente ASSE : Il promet déjà un mercato de folie pour les Verts ! https://t.co/ISUUcWAJ6M pic.twitter.com/hOAydt6FRR — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

« Oui je les ai rencontrés, j’ai été présenté »

« Oui on a suivi ça à distance. Bien-sûr qu’on suit, c’est important l’avenir du club, c'est même primordial. Ça se dessine plutôt bien je pense, d’autres personnes arrivent, ça fait longtemps qu’on parle de la vente, je pense que c’est une nouvelle étape. (...) Oui je les ai rencontrés, j’ai été présenté. Ça a été difficile car mon anglais est très mauvais, il faut que je révise depuis le baccalauréat, ça fait loin (sourire). J’ai été présenté je pense qu'on a en face de nous des personnes très respectueuses du club et qui ont de très grandes ambitions » a confié le coach de l'ASSE avant de défier Quevilly ce vendredi soir.

Dall'Oglio présent à l'ASSE la saison prochaine ?