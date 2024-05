Vente ASSE : Le club sort du silence, un projet de folie est annoncé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE devrait passer sous pavillon canadien dans les prochains jours. Le club stéphanois est entré en négociations exclusives avec le groupe Kilmer Sports Ventures, dirigé par l'homme d'affaires Larry Tanenbaum. A Saint-Etienne, certains supporters ont pu apercevoir Ivan Gazidis, qui pourrait bien devenir la tête pensante de ce nouveau projet.

Les supporters de l'ASSE avaient perdu espoir. Alors la surprise a été totale lorsque le club a annoncé, lundi dernier, des négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports Ventures. « Après plus de vingt ans à la tête de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont décidé de vendre le club à de nouveaux actionnaires engagés à construire sur leur vision et à accélérer le développement du club. Pour assurer un futur ambitieux pour le club, leur objectif est de mettre l’ASSE entre les mains d’un acteur de confiance, expérimenté et solide financièrement» peut-on lire dans le communiqué publié.

Vente ASSE : Il promet déjà un mercato de folie pour les Verts ! https://t.co/ISUUcWAJ6M pic.twitter.com/hOAydt6FRR — le10sport (@le10sport) May 17, 2024

Le feuilleton touche à sa fin

Si tout se passe bien, l'ASSE devrait passer sous pavillon canadien. Larry Tanenbaum, dont la fortune est estimée à 2,5 milliards d'euros, devrait devenir le nouveau propriétaire du club stéphanois. « J 'ai senti que Larry était un homme de cœur, proche et respectueux des staffs et joueurs, et qui sera capable de donner à l’ASSE l’ambition dont rêvent tous ceux qui aiment les Verts. Nous avons grand espoir de conclure très prochainement » a confié Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance. Mais la gestion sportive devrait être confiée à Ivan Gazidis, ancien directeur général du Milan AC et d'Arsenal.

Le club confirme une grande nouvelle