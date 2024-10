Real Madrid : Un retour à la Zidane ? Cette légende annonce la couleur !

Thomas Bourseau

Au Real Madrid, Zinedine Zidane a mis le club sur le toit de l’Europe en tant que joueur et ainsi qu’entraîneur. Toni Kroos a récemment raccrocher les crampons et pourrait bénéficier d’une chance similaire à Zidane sur le banc de touche merengue. Mais il n’en sera rien d’après le principal intéressé.

Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid en tant que légende en 2006 avant d’y effectuer son retour avec le club merengue comme conseiller du président Florentino Pérez puis adjoint de Carlo Ancelotti avant de devenir entraîneur principal en 2016 et de réaliser un triplé historique en Ligue des champions entre 2016 et 2018.

«Non, je ne serai pas entraîneur»

Ayant évolué sous les ordres de Zinedine Zidane et puis de Carlo Ancelotti notamment au Real Madrid entre 2014 et 2024, Toni Kroos a pris sa retraite en juillet dernier après l’Euro. The Athletic lui a demandé s’il pouvait un jour devenir entraîneur au Real Madrid comme Zinedine Zidane avant lui. « Non, je ne serai pas entraîneur. Si je l’envisage ? Non ».

«C'est impossible. Ancelotti sait pourquoi j'ai pris ma retraite»

Davide Ancelotti, fils et adjoint du coach du Real Madrid, pourrait quitter son père afin de se lancer en solo ailleurs selon la presse espagnole. Se pourrait-il que Carlo Ancelotti fasse appel à son ancien milieu de terrain pour prendre place dans son staff ? « Impossible » si l’on se fie aux propos de Toni Kroos pour The Athletic. « Non, c'est impossible. Quand il (Carlo Ancelotti) le voudra, je lui donnerai toujours mon avis. Mais il sait pourquoi j'ai pris ma retraite. Une part importante de cette décision est liée aux voyages, aux hôtels, etc. Cela n'a jamais été les 90 minutes sur le terrain. S'il ne s'agissait que de cela, je pourrais jouer jusqu'à je ne sais quand. Parfois, lui et moi sommes en contact, c'est normal avec la relation que nous avons, mais Carlo sait que ce n'est même pas la peine de me poser la question parce qu'il connaît la réponse. Une journée à Valdebebas (le terrain d'entraînement de Madrid) est encore plus difficile en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur. En tant que joueur, vous arrivez, vous faites votre travail et vous rentrez chez vous. En tant qu'entraîneur, vous êtes responsable de tout le monde, le premier à arriver et le dernier à partir, vous avez aussi tous ces déplacements... Je me vois bien dans l’académie ».