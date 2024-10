Succession de Mbappé : Le rêve va devenir réalité pour le PSG ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a plié bagage pour le Real Madrid cet été, mais n’a pas été numériquement remplacé. Les hauts représentants du PSG penseraient depuis un long moment à Mohamed Salah afin d’assurer sa succession. D’autant plus que l’icône de Liverpool n’a toujours pas parlé de prolongation de contrat.

Depuis 2021 et l’éventuel départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG se serait mis à rêver de Mohamed Salah afin de le remplacer. Et plus particulièrement les propriétaires qataris du club parisien comme le journaliste Duncan Castles le révélait à l’époque. L’icône des Reds est en train de devenir une légende de Premier League et a notamment intégré le top 10 des meilleurs buteurs de l’histoire du championnat avec 161 réalisations.

«Liverpool n’a pour l’instant pas entamé de négociations avec Salah»

Mohamed Salah a en outre égalé le bilan de 74 passes décisives de Thierry Henry en Premier League grâce à la victoire des Reds contre Chelsea à Anfield dimanche (2-1). En fin de contrat à l’issue de la saison à Liverpool, Mohamed Salah n’a toujours pas concrètement discuté d’une éventuelle prolongation avec sa direction d’après les informations communiquées par le journaliste Julien Laurens pendant l’émission de RMC : Génération After, ce lundi. « Liverpool n’a pour l’instant pas entamé de négociations avec Salah ou son agent pour son contrat ».

Mohamed Salah peut signer un contrat en or au PSG

De quoi donner des idées au PSG et surtout de l’espoir dans la course à la signature de Mohamed Salah. TEAMtalk révélait ces dernières temps que le Paris Saint-Germain serait prêt à lui offrir un contrat en or à 42M€ l’année. The Sun dévoilait pour sa part que le Paris Saint-Germain voyait en Salah encore trois bonnes saisons au haut niveau.