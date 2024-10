Mercato - PSG : Un transfert à 100M€ déjà annoncé

Axel Cornic

Champion des achats, le Paris Saint-Germain n’a jamais rencontré un grand succès sur le marché des ventes. La plus grosse reste Neymar et son départ à Al Hilal en aout 2023 pour 90M€, ce qui est toutefois moins de la moitié de son prix d’achat de 222M€, qui reste le transfert le plus cher de l’histoire du football. Mais les choses pourraient bien changer...

Depuis un an, au PSG on répète avoir entamé un tout nouveau projet. Fini le bling-bling et les sessions de transferts stellaires, place à la construction d’un effectif sous la houlette de Luis Enrique, basé surtout sur les jeunes talents. Et le moins que l’on puisse dire c’est certains ont su saisir leur chance !

Bradley Barcola à 100M€ ?

C’est le cas de Bradley Barcola, qui depuis son arrivée de l’OL s’est imposé comme l’une des armes fatales du PSG. L'Equipe fait remarquer ce mardi que les prestations de l’ailier de 22 ans ont totalement justifié son transfert à 50M€, même s’il reste encore du travail. « Ce qui lui manque, c’est la continuité sur une saison, un impact en Ligue des Champions » a confié un agent étranger dans les colonnes du quotidien, à seulement quelques heures de la rencontre face au PSV Eindhoven (21h).

« S’il maintient cette régularité statistique, l’été prochain, elle sera supérieure »

« Sa valorisation est inférieure à 100M€, mais s’il maintient cette régularité statistique, l’été prochain, elle sera supérieure » a poursuivi auprès de L’Equipe cette même source, au sujet de la possible évolution de Bradley Barcola. « Partons du principe, ce n’est pas le cas, que Paris soit vendeur. Si vous le vendez, pour trouver un successeur comparable, vous allez chercher quel type de profil ? Un (Bukayo) Saka ? C’est 200M€ ? Donc la valeur de Barcola, sans atteindre ces montants, doit être jugée à travers ce prisme là ».