F1 - Ferrari : Leclerc s’enflamme, il prévient Red Bull et McLaren !

Quatrième au départ, Charles Leclerc a obtenu sa troisième victoire de la saison dimanche lors du Grand Prix des États-Unis. Un très bon week-end pour Ferrari, qui a réalisé le doublé avec la seconde place de Carlos Sainz. La Scuderia, qui compte 48 points de retard sur McLaren et 8 sur Red Bull, a toute ses chances de remporter le championnat constructeurs pour le Monégasque.

Un doublé que personne n’avait vu venir. Respectivement quatrième et troisième sur la grille de départ, Charles Leclerc et Carlos Sainz ont fini premier et deuxième du Grand Prix des États-Unis dimanche, eux qui avaient terminé quatrième et deuxième lors de la course sprint samedi. Les deux pilotes Ferrari ont profité de la bataille entre Max Verstappen et Lando Norris pour prendre la tête dès le premier virage, qu’ils n’ont plus jamais lâchée. La troisième victoire de la saison pour le Monégasque, après celles à Monaco et Monza.

« On n'aurait pas pu rêver mieux »

« Je suis très heureux, j'ai un peu souffert avec la voiture et je n'avais pas de super sensations en début de week-end. Mais aujourd'hui c'était bien meilleur. Durant le sprint, on voyait les autres plus performants et aujourd'hui (dimanche) ça a été l'inverse. On n'aurait pas pu rêver mieux. J'ai pris un bon départ et un bon premier virage, c'est ce que je voulais faire. Je savais que ce serait tendu mais j'ai pu prendre l'avantage. Notre premier relais a été très bon, le second j'ai plus géré les pneus. Le rythme était vraiment très bon, merci aux ingénieurs qui ont beaucoup travaillé ces derniers mois pour apporter des améliorations à la voiture et ça a fonctionné », a réagi Charles Leclerc, dans des propos relayés par L’Équipe.

« On peut encore viser le titre constructeurs »

Une grosse opération pour Ferrari qui lui permet de se rapprocher au classement constructeurs. La Scuderia n’est qu’à 8 points de Red Bull, deuxième, et compte 48 longueurs de retard sur McLaren, premier. À cinq Grands Prix de la fin de la saison, Charles Leclerc a encore l’espoir de se battre jusqu’au bout pour remporter le championnat constructeurs : « Tout s'est bien passé aujourd'hui. On peut encore viser le titre constructeurs. »