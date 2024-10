F1 : Verstappen, le retour inespéré ?

Arnaud De Kanel

En perdition depuis sa dernière victoire au Grand Prix d'Espagne, Max Verstappen a vu son avance fondre considérablement. Le triple champion du monde en titre voit Lando Norris revenir mais la trêve d'un mois lui a visiblement fait le plus grand bien. Vainqueur du Sprint, il a également signé le deuxième meilleur temps des qualifications à Austin.

Max Verstappen n'a pas le choix : il doit renouer avec le succès s'il veut remporter son quatrième titre de champion du monde consécutif. Mais alors qu'on ne l'attendait plus tant McLaren semblait avoir pris le dessus sur Red Bull, le Néerlandais fait parler la poudre depuis vendredi à Austin. Vainqueur du Sprint et auteur du deuxième temps en qualifs, Verstappen est de retour sur le devant de la scène. Ce regain de forme presque inattendu arrive au meilleur moment. Il faudra le confirmer en gagnant, chose qui n'est plus arrivé à Verstappen depuis le 23 juin.

F1 : «Il a dit qu'il me bais*rait», un clash éclate avec Alonso ! https://t.co/uyliuBVhiX pic.twitter.com/XPB8LL47UU — le10sport (@le10sport) October 20, 2024

«Il y a du potentiel de terminer premier»

Le triple champion du monde en titre croit en ses chances de victoire. « Dans le premier tour de Q3 j’ai perdu un peu de temps là-bas, je savais qu’on avait un autre run mais je n’ai pas terminé le tour, sans quoi je pense qu’on avait une chance. Mais on est en première ligne et il y a du potentiel de terminer premier donc ça va. On était compétitifs donc on a fait des changements mineurs sur la voiture, et on pense que ce sera positif pour demain », a déclaré Max Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto. La pole position est revenue à à Lando Norris. Le départ sera donné à 21h heure française.

La grille à Austin

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. George Russell (Mercedes)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Sergio Pérez (Red Bull)

11. Yuki Tsunoda (VCARB)

12. Nico Hülkenberg (Haas)

13. Esteban Ocon (Alpine)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Alex Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Williams)

17. Valtteri Bottas (Sauber)

18. Lewis Hamilton (Mercedes)

19. Guanyu Zhou (Sauber)

20. Liam Lawson (VCARB)