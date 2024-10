F1 : Verstappen annonce la couleur, Ferrari est prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le week-end a bien démarré pour Max Verstappen, qui a poursuivi sa série d’invincibilité en course sprint avec un nouveau succès au Grand Prix des États-Unis, de quoi lui permettre de prendre deux points supplémentaires sur son rival Lando Norris et de le mettre en confiance pour la suite. Le Néerlandais reste en quête d’un succès depuis le 23 juin.

Le Grand Prix des Etats-Unis démarre bien pour Max Verstappen et Red Bull, avec la victoire du Néerlandais sur la course sprint. De quoi lui donner de la confiance en ce début de week-end alors que le champion du monde en titre n’a plus gagné en Grand Prix depuis le 23 juin, en Espagne. Après ce succès, Verstappen s’est montré optimiste.

« Les Ferrari étaient rapides mais on peut enfin se battre ! »

« Ce n’était pas mal, ça m’a rappelé l’ancien temps, a savouré Verstappen, rapporté par Nextgen-Auto. Je suis heureux d’aujourd’hui, les Ferrari étaient rapides mais on peut enfin se battre ! Normalement en course on doit regarder derrière nous mais on a pu faire notre course et on avait un bon rythme ».

« Notre première victoire depuis juin, donc ça donne un coup de fouet à tout le monde »

Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, était lui aussi satisfait de ce premier succès, qui en appelle peut-être un autre plus important dimanche : « Un véritable regain d’énergie pour toute l’équipe. Il y a énormément de travail à faire sur ces voitures. C’est notre première victoire depuis juin, donc ça donne un coup de fouet à tout le monde. La performance de la voiture était très bonne et Max a magnifiquement géré la course tout au long de la course. Ferrari avait l’air très compétitive même si les deux pilotes se poussaient à fond et se gênaient. Ils seront forts en course demain, c’est sûr, mais si vous regardez le dernier tour de Max, il a bien géré ces pneus et il avait encore pas mal de performances. »