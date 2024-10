F1 : Alpine dans le dur, le boss monte au créneau !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Clairement, Alpine aura vécu une saison cauchemardesque. Avant-dernière du classement des constructeurs, l’écurie française va devoir rapidement se relever. Pour le nouveau Team Principal Oliver Oakes, Pierre Gasly et Esteban Ocon peuvent espérer un bon niveau de performance ce week-end à Austin, à l’occasion du Grand Prix des États-Unis.

En grande difficulté cette saison, Alpine a une nouvelle fois modifié son organigramme. Fin juillet, l’écurie française remplaçait le Team Principal Bruno Famin par Oliver Oakes, qui s’est longuement exprimé face à la presse en marge du GP des États-Unis. « Je me suis très bien intégré. Tout le monde a été très accueillant. Évidemment, il n’y a pas eu beaucoup de repos, directement après la fermeture estivale, on arrive directement dans ces courses, mais ça s’est très bien passé. Ils ont tous été plutôt sympas, oui. La plupart d’entre eux, oui, jusqu’à présent », a d’abord confié le Britannique, relayé par Next-Gen Auto.

« Ce week-end, nous sommes optimistes »

Oliver Oakes a affirmé que malgré une saison très compliquée, les pilotes se sentaient bien avant Austin : « Oui, je pense que nous avons effectivement eu quelques courses difficiles. A Spa et Zandvoort, nous étions là à nous battre pour les points en fin de grille (sic). Les dernières courses ont été difficiles pour l’équipe, de vraies leçons d’humilité. Mais ce week-end, nous sommes optimistes. Nous avons apporté une très grande évolution. Il faut voir comment elle se comporte sur la piste. Pierre semblait satisfait. Je ne dirais jamais complètement satisfait. Les pilotes sont toujours exigeants sur beaucoup de choses, mais cela semble positif, oui ».

« Ils se sont vraiment rassemblés pour travailler dur »

« Pour moi, je vais surtout voir réellement comment tout le monde travaille ensemble », poursuit Oliver Oakes. « Je pense que l’équipe a eu un début de saison difficile (sic). Ils se sont vraiment rassemblés pour travailler dur, apporter de la performance pour ces dernières courses de l’année. Et nous restons très humbles, il faudra [pour ces six derniers Grands Prix] simplement voir comment nous pouvons progresser entre maintenant et le début de l’année prochaine ».