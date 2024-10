F1 - Hamilton : L’incroyable révélation de Mercedes sur son départ

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A partir de 2025, on verra Lewis Hamilton sous de nouvelles couleurs. En effet, le Britannique vit actuellement ses derniers mois chez Mercedes et il prendra par la suite la direction de Ferrari. Il y a quelques mois, l’annonce de ce transfert avait fait l’effet d’une bombe dans le monde la Formule 1. Mercedes va ainsi perdre gros avec ce départ de Lewis Hamilton, pour autant, on s’en serait visiblement très vite remis.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton est aujourd’hui au volant d’une Mercedes. Alors qu’on pensait que le Britannique allait terminer sa carrière avec son écurie actuelle, la réponse est finalement non. Le monde de la Formule 1 a tremblé en apprenant le transfert de Lewis Hamilton. A partir de 2025, il sera donc le coéquipier de Charles Leclerc et ce pour plusieurs saisons. Revenant sur cette information, Toto Wolff, patron de Mercedes, a fait savoir… qu’il n’a eu besoin que de 5 minutes pour digérer ce départ.

« L'ambiance est excellente »

Ce samedi, Toto Wolff s’est confié à L’Equipe. Un entretien au cours duquel il a été question du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari. Le patron de Mercedes a alors fait savoir : « L’annonce du départ de Lewis Hamilton avant le début de la saison a-t-elle affecté l’équipe ? Non, pas tout. On surestime toujours l'implication des pilotes dans le développement d'une voiture. (…) L'ambiance est excellente. On a tous fait des efforts pour que cela se passe bien, même quand la performance n'est pas au rendez-vous. Cela peut vous surprendre mais tout va ».

« J'ai digéré la chose cinq minutes après que Lewis m'a quitté »

Toto Wolff a par la suite balancé à propos de ce départ de Lewis Hamilton de chez Mercedes : « J’ai, aujourd’hui, digéré son départ ? J'ai digéré la chose cinq minutes après que Lewis m'a quitté. Ce n’est pas comme une histoire d’amour qui se termine ? Non, l'amour pour Lewis restera toujours. L'amour pour le personnage, pour l'histoire qu'on a vécue ensemble. Naturellement, pendant les années qui viennent, nous serons moins en contact, mais ça ne changera pas le respect l'un pour l'autre ni la longue relation que nous entretenons ».