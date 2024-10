F1 - Ferrari : «Il finira au Vatican», il s’emballe pour Hamilton !

Jean de Teyssière

Le temps commence à se faire long pour Ferrari. La Scuderia n'a plus remporté de championnat du monde depuis 2007 pour les pilotes avec Kimi Räikkönen et 2008 pour les constructeurs. Mais en 2025, beaucoup de choses risquent de changer avec l’arrivée de Lewis Hamilton à la place de Carlos Sainz. Pour Gunther Steiner, ancien directeur de Haas, si Lewis Hamilton remporte un huitième titre de champion avec Ferrari, il sera plus haut que le panthéon.

Lewis Hamilton vit ses derniers instants en tant que pilote Mercedes. Après avoir engrangé six titres de champion du monde avec l’écurie allemande, Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari. Il fera équipe avec Charles Leclerc et l’ambition d’un huitième titre est toujours vivace.

«Il laisse déjà un héritage dans le sport»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Gunther Steiner, l’ancien directeur de l’écurie Haas a évoqué l’arrivée de Lewis Hamilton chez Red Bull à partir de janvier 2025 : « Je pense qu'il essaiera de laisser... Je veux dire, il laisse déjà un héritage dans le sport. Il a remporté sept championnats du monde. Je pense qu'il veut essayer de faire quelque chose de magique, d'aider Ferrari à gagner des championnats à nouveau. Et je pense que c'est ce qui le motive. »

«S’il gagne avec Ferrari, ce type finira au Vatican»

« Je n'en ai évidemment pas parlé avec lui, mais je vois bien que c'est ce qui le motive à aller là-bas : essayer de ramener le titre, assure Steiner. C’est le meilleur de toute façon, il a gagné sept championnats. Que peut-il faire de plus ? Chez Mercedes, il aurait pu gagner un huitième championnat, peut-être. Chez Ferrari, s'il gagne un huitième championnat... S'il gagne un championnat pour Ferrari… ce type finira au Vatican. » Avant de prendre la place du pape, il reste à Lewis Hamilton de devenir le seul pilote de l’histoire à remporter huit titres de champion.