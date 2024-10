F1 : «Extraordinaire», il se lâche sur le transfert d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Une page va se tourner en F1 en 2025. Lewis Hamilton va quitter Mercedes après dix ans de bons et loyaux services pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le Britannique va débarquer au sein de la Scuderia avec la ferme intention de rafler une huitième couronne lui permettant de surpasser enfin Michael Schumacher. Stefano Domenicali estime d’ailleurs que Lewis Hamilton aura une belle opportunité d’y parvenir grâce à son arrivée dans l’écurie italienne.

Ferrari, une «opportunité extraordinaire» pour Hamilton

« En tant que passionné de Ferrari, c’est une opportunité extraordinaire car Lewis rassemble tout. Il veut ramener à la maison le huitième titre et devenir le meilleur de tous les temps. Il faudra du respect pour Charles cependant, mais il est clair que lorsque vous baissez la visière... dans tous les cas, les règles et la gestion de l’équipe doivent être claires » a ainsi lancé le PDG de la F1 dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

Ferrari a «déjà bien avancé dans la conception de la future voiture pour 2025»

Frédéric Vasseur a d’ailleurs avoué que Ferrari travaillait déjà sur la monoplace de 2025. « Nous avons déjà bien avancé dans la conception de la future voiture pour 2025. Les dernières évolutions pour cette année sont prévues à Austin, et puis on en restera là, mais ce qui est vrai pour nous l'est également pour les autres équipes. La fin de saison s'annonce serrée comme on l'a déjà vu lors des dernières courses et chaque détail peut faire une différence. Mais nous avons déjà l'esprit tourné vers 2025 pour mettre tous les atouts de notre côté en tirant les enseignements du développement suivi sur la voiture de cette année » a confié le patron de la Scuderia récemment. Reste à voir si cela permettra à Lewis Hamilton de se battre sérieusement pour le titre la saison prochaine.