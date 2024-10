F1 - Mercedes : Il prévient déjà le successeur d’Hamilton !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton va démarrer un nouveau chapitre de sa carrière en 2025. Le Britannique va quitter Mercedes après dix ans de bons et loyaux services pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Le septuple champion du monde sera donc remplacé par Kimi Antonelli au sein de l’écurie allemande. Franz Tost a malgré tout tenu à prévenir le jeune pilote de 18 ans avant qu’il prenne part à sa première saison de F1.

«Aucun problème» concernant le pilotage d’Antonelli

« La vitesse est là, on la voit. C’est toujours un peu difficile pour un jeune pilote d’entrer dans une équipe d’usine, surtout dans une équipe comme Mercedes, parce qu’on y est vraiment concentré, mais je suis sûr que Toto [Wolff, patron de Mercedes] et son équipe le prépareront de la meilleure façon possible pour la prochaine saison. Du point de vue du pilotage, je pense qu’il n’y a absolument aucun problème pour lui. Il est rapide, il est très compétent et il va faire une bonne performance » a d’abord expliqué l’ancien dirigeant d’AlphaTauri dans des propos rapportés par F1 Only.

«Les équipes doivent toujours faire attention à ne pas surcharger les jeunes pilotes»

« La question est d’ordre mental, parce qu’en tant que jeune pilote de F1, vous devez travailler avec un grand nombre de parties différentes. Le côté technique, l’ingénierie châssis, l’ingénierie moteur, l’ingénierie aérodynamique, tous les ingénieurs de données, et cela signifie qu’il y a beaucoup de questions qui se posent. Il faut également s’occuper du marketing et de la presse, ce qui représente beaucoup pour un jeune pilote. Les équipes doivent toujours faire attention à ne pas surcharger les jeunes pilotes, afin que le dimanche, lorsque les feux rouges s’éteignent, ils ne soient pas fatigués » a ensuite ajouté Franz Tost. Kimi Antonelli et Mercedes sont prévenus.