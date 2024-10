F1 - Red Bull : Verstappen en rajoute une couche sur son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025, il était question d'un intérêt de Mercedes pour Max verstappen. C'est finalement Kimi Antonelli qui a été choisi, mais cela pourrait ne remettre qu'à plus tard une arrivée du Néerlandais. Pour 2026, l'avenir du pilote Red Bull risque à nouveau de faire parler, mais pour le moment, Verstappen n'y pense pas trop.

Malgré un contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen pourrait ne pas continuer avec son écurie actuelle jusqu'à cette date. En effet, au cours des derniers mois, les rumeurs ont été nombreuses à propos de l'avenir du Néerlandais. Vivement annoncé dans le viseur de Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, Verstappen a également été évoqué du côté de chez Aston Martin. En 2025, le triple champion du monde sera toutefois toujorus chez Red Bull, mais en raison d'une clause basée sur les résultats, Max Verstappen pourrait à terme s'en aller. Le feuilleton est donc encore loin d'être terminé...

« Je n'y pense pas vraiment en ce moment »

Au cours des prochains mois, on risque encore d'énormément parler de l'avenir de Max Verstappen. De son côté, le pilote Red Bull ne prête pas vraiment attention à tout ce qu'on peut dire sur lui en vue de 2026. Evoqué chez Mercedes ou encore Aston Martin, Verstappen a confié pour Motorsport : « Oui, bien sûr, je sais que ces options sont possibles, mais je n'y pense pas vraiment en ce moment. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai suffisamment de soucis avec d'autres choses que nous voulons améliorer. Nous verrons ce qui se passera à l'avenir. Pour l'instant, je n'y pense pas trop, pour être honnête. Mais si cela n'arrive pas, tant pis. Cela ne changera pas ma vie ».

« Bien sûr que 2026 est un point d'interrogation »

A propos de cette saison 2026, Max Verstappen a également ajouté : « Bien sûr que 2026 est un point d'interrogation, mais on peut dire cela pour tout le monde. Ce seront une voiture et un moteur complètement nouveaux. C'est un questionnement pour tout le monde, y compris pour ceux qui pensent qu'ils sont dans la meilleure position à l'heure actuelle. Il y a toujours la question de savoir si vous avez vraiment fait du bon travail, et cela restera ainsi jusqu'au début de la saison 2026 ».