F1 : Le clan Schumacher tranche entre Hamilton et Verstappen !

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton n’est néanmoins plus celui qui domine la F1. Max Verstappen semble désormais être le meilleur pilote dans le paddock, malgré ses difficultés récentes chez Red Bull. Ralf Schumacher, frère du légendaire Michael Schumacher, estime d’ailleurs que le Néerlandais est bien plus fort que le Britannique.

Pendant presque une décennie entière, Lewis Hamilton a dominé la F1 d’une main de maître au volant de sa Mercedes. Mais ce n’est désormais plus le cas. Le Britannique n’est plus le meilleur pilote du paddock, puisque Max Verstappen a pris sa place. Malgré ses récentes difficultés chez Red Bull, le Néerlandais est le plus impressionnant aux yeux de certains. Ralf Schumacher estime d’ailleurs que Max Verstappen est bien plus fort que Lewis Hamilton.

«Il fait encore plus de différence»

« Nous avons pensé que Lewis Hamilton pourrait marcher sur l’eau. Cela ne fonctionne pas. Nous pensions que Max Verstappen pouvait marcher sur l’eau. Alors qu’en fait, il pourrait aller plus loin, de mon point de vue, en termes de talent, que Lewis Hamilton. C’est comme ça, il fait encore plus de différence » a ainsi lancé le frère du légendaire Michael Schumacher dans des propos rapportés par F1Only.

Red Bull a trouvé la solution pour Verstappen ?

Red Bull, de son côté, travaille pour régler au plus vite les problèmes de Max Verstappen avec sa voiture. « Nous sommes désormais sur la bonne voie. La voiture doit avoir une fenêtre de fonctionnement plus étendue - pas une fenêtre où des changements relativement petits, ou des différences de température de six ou sept degrés, peuvent affecter la performance. Et puis plus de vitesse et aussi plus de marge de manœuvre pour que Max puisse attaquer. Nous savons qu'il a besoin d'une voiture avec du mordant à l'avant. Parce que compter sur le fait d'arriver deuxième n'est pas suffisant » a notamment expliqué Helmut Marko récemment. Peut-être que Max Verstappen pourra se remettre à dominer la F1 dès le Grand Prix des Etats-Unis ce dimanche.