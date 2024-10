F1 : Le successeur d’Hamilton annonce la couleur !

Pierrick Levallet

Une ère va prendre fin en 2025 en F1. Lewis Hamilton quittera Mercedes après dix ans au sein de l’écurie allemande. Le Britannique rejoindra Ferrari et sera donc remplacé par Kimi Antonelli. Le jeune pilote de 18 ans n’a d’ailleurs pas manqué d’annoncer la couleur à quelques mois de sa première saison en F1.

«Je me sens prêt pour la F1»

« J’ai une bonne relation avec George. Il ne m’a pas donné beaucoup de conseils, mais pour l’instant tout va bien. Mais l’année prochaine, je veux le battre. [...] Je me sens prêt pour la F1. En termes de vitesse, je pense que ce ne sera pas un problème. La seule chose sur laquelle il faudra beaucoup travailler, c’est sur la façon de gérer le week-end de la meilleure façon possible et aussi sur l’apprentissage de toutes les procédures » a ainsi fait savoir Kimi Antonelli dans des propos rapportés par NextGen Auto.

«Le projet qui m’a inspiré est celui qui ressemble plus à la carrière de Lewis»

Toto Wolff, lui, a récemment fait savoir qu’il pensait pouvoir offrir à Kimi Antonelli un début de carrière similaire à Lewis Hamilton. « Le projet qui m’a inspiré est celui qui ressemble plus à la carrière de Lewis qu’à celle de Max. La croissance de Lewis dans les catégories juniors et son impact en Formule 1 sont arrivés à un moment où l’on pouvait tester beaucoup plus que ce que Kimi a pu faire jusqu'à maintenant » a notamment expliqué le directeur de Mercedes. Reste maintenant à voir si Kimi Antonelli se montrera à la hauteur pour remplacer Lewis Hamilton la saison prochaine.