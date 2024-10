F1 : Hamilton arrive, le boss prévient Ferrari

Jean de Teyssière

Il reste six Grands Prix à disputer cette saison et donc six courses pour Lewis Hamilton avec Mercedes. Après, le septuple champion du monde britannique prendra la direction de Ferrari, où il remplacera Carlos Sainz. Il fera équipe avec Charles Leclerc et Stefano Domenicali, le président de Ferrari, appelle à respecter le pilote monégasque.

C’est une ère nouvelle qui va débuter pour Ferrari la saison prochaine. Carlos Sainz va rejoindre l’écurie Williams tandis qu’un certain Lewis Hamilton formera le duo de pilotes avec Charles Leclerc.

F1 : Le clan Schumacher tranche entre Hamilton et Verstappen ! https://t.co/xKW6n8Q3vE pic.twitter.com/4IGLpnogWS — le10sport (@le10sport) October 15, 2024

«Avec Lewis, nous sommes plus forts»

A partir de 2025, Lewis Hamilton sera un pilote de Ferrari. Le septuple champion du monde va quitter Mercedes et le président de la Scuderia, John Elkannest déjà impatient de voir son nouveau pilote à l’œuvre comme relayé par Nextgen-Auto : « Il veut remporter le huitième titre, Ferrari veut gagner, et avec Lewis, nous sommes plus forts. Il ne vient pas chez Ferrari pour profiter de sa retraite. »

«Il faudra du respect pour Charles Leclerc»

Stefano Domenicali, directeur de la F1, est lui aussi satisfait de l’arrivée de Lewis Hamilton mais appelle à ne pas oublier la présence de Charles Leclerc : « En tant que passionné de Ferrari, c’est une opportunité extraordinaire car Lewis rassemble tout. Il veut ramener à la maison le huitième titre et devenir le meilleur de tous les temps. Il faudra du respect pour Charles cependant, mais il est clair que lorsque vous baissez la visière… dans tous les cas, les règles et la gestion de l’équipe doivent être claires. Les jeunes pilotes ? Ils seront plus nombreux en 2025 et ce que j’aime, c’est que chacun a déjà sa propre personnalité. Nous sommes dans une phase heureuse, les pilotes ne sont pas un problème. La force vitale des jeunes est fondamentale pour nous, ce que la F1 doit faire, c’est sortir de son autoréférentialité. Je veux voir des visages différents et du professionnalisme. »