F1 - Verstappen : Un exploit à la Hamilton ? 

Arnaud De Kanel

La Formule 1 fait son retour ce week-end à l'occasion du Grand Prix d'Austin après un mois de pause. Vainqueur des trois dernières éditions, Max Verstappen pourrait, en cas de succès dimanche, réaliser l'exploit de l'emporter quatre années de suite. Un exploit uniquement réalisé par Lewis Hamilton.

Max Verstappen est en danger. Leader du championnat depuis le début de la saison, le Néerlandais voit son avance se réduire. Lando Norris effectue une impressionnante remontée depuis plusieurs semaines. La victoire est obligatoire pour Verstappen pour remettre les pendules à l'heure, et elle pourrait bien être historique.

F1 - Verstappen : Il annonce le «pire scénario» pour Red Bull ! https://t.co/JVCS7kB6ML pic.twitter.com/knWk3iOkrk — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

4 à la suite pour Verstappen ?

Vainqueur des trois dernières éditions, Max Verstappen vise la passe de 4 à Austin. Seul Lewis Hamilton a réussi l'exploit de signer quatre victoires consécutives sur le Circuit des Amériques. « Nous avons eu quelques semaines d’absence, ce qui nous a permis de nous recentrer et de travailler dur sur nos performances avant le Grand Prix des États-Unis. Nous avons apporté quelques modifications à la voiture pour qu’elle soit mieux adaptée à ce circuit, et nous verrons si cela nous rendra plus compétitifs. Cette semaine sera une nouvelle course Sprint mouvementée, avec beaucoup de choses prévues pour le week-end. Austin est une ville vraiment cool et l’ambiance sur le circuit ne ressemble à aucune autre », a-t-il confié dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Ce week-end de course marque le retour du format Sprint.

Rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres à 19h30 avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille du sprint de samedi, le tout sur Canal+ Sport à partir de 23h30. Samedi, à 20h00, sera donné le départ de la Course Sprint avant de laisser place aux qualifications à 00h00. Le départ du Grand Prix sera donné à 21h00 dimanche sur Canal+ Sport 360. En piste, les pilotes devront couvrir les 308,405 km de course, soit 56 tours de 5,513km sur le Circuit des Amériques et ses 20 virages.

Le programme complet à Austin

- Vendredi 18 octobre 19h30 - 20h30 : Essais Libres (Canal+ Sport) 23h30 - 00h14 : Qualifications Sprint (Canal+ Sport) - Samedi 19 octobre 20h00 : Sprint (Canal+ Sport) 00h00 - 01h00 : Qualifications (Canal+ Sport) - Dimanche 20 octobre 21h00 : Départ du Grand Prix (Canal+ Sport 360)