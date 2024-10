F1 - Verstappen : Il annonce le «pire scénario» pour Red Bull !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sous contrat jusqu'en 2028, l’avenir de Max Verstappen suscite toujours autant d’interrogations. Évoqué du côté de Mercedes, le triple champion du monde en titre est aujourd’hui lié à Aston Martin, qu’a récemment rejoint Adrian Newey. Selon Timo Glock, les trois prochaines courses seront décisives pour son avenir chez Red Bull.

Après quatre semaines de pause, la Formule 1 reprend ses droits le week-end prochain à l'occasion du Grand Prix des États-Unis. Ensuite, il ne restera que cinq courses avant la fin de la saison. S’il compte 52 points d’avance sur son premier poursuivant, Lando Norris, Max Verstappen est de plus en plus menacé, lui qui n’a plus terminé sur la plus haute marche du podium depuis le GP d’Espagne le 23 juin dernier.

« Un Max Verstappen déprimé serait le pire scénario pour Red Bull »

« Ce serait bien sûr déprimant si vous aviez une telle avance comme celle de Max et que vous perdiez à la toute fin », a confié Timo Glock, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Selon l’ancien pilote Formule 1, l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull pourrait être relancé en cas de fin de saison catastrophe. « Un Max Verstappen déprimé serait le pire scénario pour Red Bull. Je pense qu’il chercherait alors certainement ailleurs pour l’avenir. »

« Max est en discussion avec Aston Martin F1. Pourquoi pas pour 2026 ? »

Selon Timo Glock, qui assure qu'il est en discussion avec Aston Martin, les trois prochaines courses risquent de décider de l’avenir de Max Verstappen : « Les trois prochaines courses seront certainement décisives pour la direction que prendra le championnat du monde - surtout pour Max. Elles seront donc également un peu décisives pour l’avenir. Max est en discussion avec Aston Martin F1. Pourquoi pas pour 2026 ? Et Mercedes n’est pas à exclure bien sûr. Mais il devra certainement attendre le début de 2025 pour faire jouer une clause de sortie. »