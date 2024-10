F1 - Verstappen : Folle rumeur chez Red Bull !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Sergio Pérez est toujours aussi incertain du côté de Red Bull, un nouveau pilote pourrait bien débarquer en vue de 2025. Et ces derniers jours, une folle rumeur circule dans le paddock envoyant Oscar Piastri dans le baquet du Mexicain pour devenir le coéquipier de Max Verstappen. Un profil qui plait à Helmut Marko.

La gestion des pilotes chez Red Bull fait toujours grandement parler. Et pour cause, avec un filière très efficace et deux écuries sur la grille, la marque autrichienne a une place importante dans la fameuse silly season. Et bien que que cela semble plus calme, en réalité, tout n'est pas réglé pour 2025. Max Verstappen ne sera évidemment pas poussé dehors, mais on ne peut pas en dire autant pour Sergio Pérez, toujours sur la sellette.

Pisatri chez Red Bull, la folle rumeur

Le Mexicain est menacé par Yuki Tsunoda, mais également Liam Lawson, qui terminera la saison dans le baquet de la Racing Bulls laissé libre par Daniel Ricciardo. « Nous savons que Checo a des fluctuations de forme et qu’il a plus de mal lorsque la voiture change constamment techniquement. Nous verrons si ces évolutions l’aideront ou pas. Les circuits qui arrivent conviennent clairement mieux (à Perez) et nous espérons qu’il se stabilisera », a notamment confié Helmut Marko dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Marko s'enflamme pour Piastri

Cependant, ces derniers jours, une folle rumeur circule envoyant Oscar Piastri chez Red Bull ! Brillant chez McLaren, le jeune pilote australien est pourtant légèrement bloqué par Lando Norris et pourrait donc avoir des envies d'ailleurs. Et Helmut Marko en a conscience : « Il pourrait bien dire "Merci pour toute votre aide pour arriver en F1, mais je vais penser à moi". Il peut prendre beaucoup de points à Max, alors que les gens attendent moins de Checo. Et je ne suis pas sûr que Piastri soit très heureux de son rôle de deuxième pilote et qu’il veuille simplement l’accepter ». Pour rappel, le manager d'Oscar Piastri n'est autre que Mark Webber, ancien pilote Red Bull.