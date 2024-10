F1 : Ferrari vise du lourd !

Jean de Teyssière

Et si le championnat du monde des constructeurs basculait à nouveau en cette fin de saison ? Red Bull était leader durant la majeure partie de saison avant d’être rattrapé, puis dépassé par McLaren. Mais à la troisième place se trouve Ferrari, qui connaît un rebond depuis quelques semaines et qui espère même pouvoir remporter ce titre à la fin de la saison.

Chez Ferrari, un grand chamboulement se prépare la saison prochaine. Carlos Sainz ne sera plus là et rejoindra Williams, tandis que Lewis Hamilton conduira la célèbre monoplace rouge. En attendant, il y a une saison à terminer et Carlos Sainz reste concentré avec Ferrari.

«Nous sommes devenus plus confiants»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Carlos Sainz évoque la course au titre de champion du monde des constructeurs : « Je pense qu'au fur et à mesure des circuits que nous avons fait depuis Monza, nous sommes devenus plus confiants dans le fait que les améliorations que nous avons apportées à la voiture fonctionnent à peu près partout. Mais, je l'ai toujours dit : tant que nous n'irons pas à Austin pour les essayer sur un circuit normal, nous ne pourrons pas mesurer à quel point nous nous sommes améliorés sur des circuits comme Zandvoort et Spa, où nous avons eu un peu plus de mal. »

«Si toutes les courses se déroulent comme prévu…»

« Je pense donc que ce sera le test le plus important pour nous jusqu'à présent, pour voir si toutes les améliorations que nous avons apportées ces derniers temps vont dans la bonne direction [et fonctionnent sur] un type de piste plus normal, comme celui que nous avons ici à Austin, poursuit Sainz. Je pense qu'une grande partie de notre confiance dans [nos chances de] titre constructeurs se construira au cours des deux prochaines courses. Si d'ici la fin, toutes les courses se déroulent comme à Singapour, Bakou et Monza, nous croirons que c'est possible d’être champions du monde. »