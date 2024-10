F1 : Viré par Ferrari, il jubile !

Jean de Teyssière

En 2025, Ferrari va changer la moitié de son duo de pilotes. Carlos Sainz va quitter la Scuderia et Lewis Hamilton sera le nouveau coéquipier de Charles Leclerc. De son côté, Sainz va rejoindre Williams et semble déjà très impatient à l’idée de commencer et espère gagner de nombreuses courses avec sa nouvelle équipe.

Chez Ferrari, une sacrée révolution se prépare pour la saison prochaine. Le septuple champion du monde, Lewis Hamilton, sera le coéquipier de Charles Leclerc. Il remplacera Carlos Sainz, mis à la porte par la Scuderia, qui va rebondir chez Williams la saison prochaine.

«J'ai vraiment hâte de l'année prochaine»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Carlos Sainz, futur pilote de Williams, évoque son arrivée future dans sa nouvelle écurie : « Pour moi, il s’agit de deux choses distinctes. J’ai vraiment hâte d’être à l’année prochaine et de relever le défi avec Williams. Tout d’abord, il est bon de voir à quel point ils se sont améliorés récemment et comment cette voiture peut maintenant entrer dans les points assez souvent au cours des dernières courses. C’est donc un encouragement, et j’attends cela avec impatience, évidemment. Mais il y a d’abord un travail à faire pour terminer l’année avec six courses restantes dans une voiture qui peut potentiellement me permettre de gagner une course ou d’obtenir quelques podiums supplémentaires. Et je veux maximiser cette opportunité pour voir si je peux aider l’équipe à terminer le plus loin possible dans le championnat des constructeurs et évidemment me faire ce grand cadeau d’un beau podium ou d’une victoire, ce qui est ce que je recherche et ce sur quoi je me concentre pour les six dernières courses. »

Sainz veut gagner avec Williams

Le pilote espagnol espère même réussir à remporter des titres avec sa nouvelle écurie : « Je vais donner le meilleur de moi-même. Si j’y parviens, tant mieux, et je ne manquerai pas de le fêter. Et si ce n’est pas le cas, vous savez, je ne crois pas que ce sera ma dernière chance de me battre pour des victoires ou des podiums en Formule 1. Donc je continuerai à travailler dur pour essayer de me mettre en position, même si c’est avec Williams ou l’avenir, de me mettre en position de gagner une autre course parce que c’est ce dont j’ai faim et c’est ce que je crois pouvoir faire et c’est ce que j’ai prouvé que je peux faire chez Ferrari. Donc, oui, ça ne s’arrête pas là. »