F1 : «C’est très triste», Ocon balance sur la révolution chez Alpine

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la nouvelle réglementation de la Formule 1 interviendra en 2026, Alpine a décidé de ne plus utiliser les moteurs Renault et devrait opter pour un moteur Mercedes. Invité à s’exprimer sur cette décision, Esteban Ocon a fait part de sa tristesse, lui qui estime que c’est une mauvaise nouvelle pour le sport automobile français.

Au début du mois d’octobre, Alpine a acté un grand changement dans l’optique de la nouvelle réglementation de la Formule 1 à partir de 2026. L’écurie française a décidé de mettre fin à son projet à Viry-Châtillon et ne sera plus motorisé par Renault, qui ne sera donc plus présent en F1 pour la première fois depuis 1977, mis à part une pause entre 1998 et 2000.

Alpine met fin à ses activités à Viry-Châtillon

« À l'issue du processus de consultation des partenaires sociaux, au cours duquel les échanges ont été constructifs et une expertise indépendante a pu être menée, la direction d'Alpine confirme son projet de transformation du site en centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024. Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025 », avait indiqué Alpine via un communiqué.

« C’est très triste pour le sport automobile français »

Une triste nouvelle pour Esteban Ocon, qui a remporté sa seule victoire en Formule 1 avec un moteur Renault, lors du Grand Prix de Hongrie 2021. « Oui, en tant que pilote de l’équipe, c’est difficile de commenter cela, mais en tant que Français, vous savez, fan de ce sport, et en tant que pilote français, tout ce que je peux dire, c’est que c’est une situation triste », a déclaré le pilote français, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « C’est très triste pour le sport automobile français, mais je n’ai rien de plus à dire. »