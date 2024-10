F1 : Verstappen veut semer la zizanie chez McLaren !

Jean de Teyssière

La Formule va reprendre ses droits cette semaine ! Le Grand Prix des Etats-Unis marquera le coup d’envoi du dernier tiers de la saison et de la poursuite de Max Verstappen par Lando Norris, qui n’a que 52 points de retard. D’ailleurs, Norris sera le pilote principal pour aller chercher le titre de champion et Oscar Piastri sera là pour l’épauler. Une situation que ne comprend absolument pas Verstappen, qui assume qu’il n’aurait jamais accepté une telle situation à la place d’Oscar Piastri.

Qui sera sacré champion du monde 2024 de Formule 1 ? Alors qu’il reste six courses à disputer, Max Verstappen est toujours leader du classement et peut remporter un quatrième titre consécutif. Mais sa dynamique n’inspire pas à la confiance, au contraire de celle de Lando Norris, qui revient progressivement à hauteur du Néerlandais…

«Ce serait formidable d’avoir un titre de champion»

Dans des propos rapportés par Motorsport, Lando Norris évoque la fin de saison : « Si un pilote fait mieux que moi et qu'il est performant, je dois faire un meilleur travail, donc je ne voudrais pas enlever cela à quelqu’un. Je ne veux pas non plus qu'on me donne un championnat. Oui, ce serait formidable d'avoir un titre de champion, et à court terme on se sent bien, mais je ne pense pas qu'on en soit fier à long terme. Je veux le gagner en battant Max, en battant mes concurrents, et en prouvant que je suis le meilleur sur la piste. »

«Si j’étais lui, je ne l’accepterais jamais»

Max Verstappen, lui, ne comprend pas comment Oscar Piastri peut être considéré comme un second pilote par McLaren, aux dépens de Norris : « Pour moi, ce n'est absolument pas un [deuxième pilote] et si j'étais lui, je ne l'accepterais jamais. Pour moi, c'est facile de parler, bien sûr, parce que je suis en Formule 1 depuis 10 ans et que c'est la deuxième saison d'Oscar, donc c'est toujours plus difficile de s'affirmer. Mais c'est un grand pilote de F1 qui ne mérite pas de renoncer à des victoires et à des positions, et de jouer les seconds rôles parce qu'on le lui demande. »