F1 : Révolution confirmée chez Alpine !

En difficulté sur le plan des résultats cette année, l'écurie Alpine n'a pas su mettre à profit ses compétences pour placer sa voiture parmi les meilleures du paddock. Pour 2026, la FIA a annoncé beaucoup de changements concernant la motorisation. Le projet moteur de Renault va être abandonné et le constructeur va achever son activité de motoriste en Formule 1 débutée en 1977.

A l'approche de nouvelles règlementations, l'écurie Alpine va devoir trouver un nouveau motoriste pour 2026. En effet, le site de Viry-Châtillon, actuelle usine du constructeur français, va subir une transformation pour travailler sur plusieurs projets puisque Renault n'équipera plus l'écurie française. L'annonce a été rendue officielle ce lundi.

Alpine arrête son activité

Le couperet est tombé. Comme annoncé depuis des mois, Renault va arrêter de motoriser l'écurie Alpine en Formule 1, supprimant de nombreux emplois dans l'usine de Viry-Châtillon. Un nouveau projet baptisé Hypertech Alpine va voir le jour là-bas. « À l'issue du processus de consultation des partenaires sociaux, au cours duquel les échanges ont été constructifs et une expertise indépendante a pu être menée, la direction d'Alpine confirme son projet de transformation du site en centre d'excellence en ingénierie et haute technologie, et cela, dès la fin 2024. Les activités F1 de Viry, hors développement d'un nouveau moteur, sont maintenues jusqu'à la fin de la saison 2025 » précise l'écurie dans un communiqué officiel.

Alpine va rouler avec un moteur Mercedes

L'annonce n'a surpris personne mais elle n'en reste pas moins triste. Renault n'officiera plus en Formule 1 pour la première depuis son arrivée en 1977, en dehors d'une petite pause entre 1998 et 2000. L'écurie Alpine devrait donc rouler en Formule 1 avec un moteur Mercedes sous le capot, comme annoncé cet été. Quatre équipes seront donc équipées par ce constructeur a priori puisque McLaren et Williams rouleront avec un moteur du constructeur allemand au moment de la nouvelle règlementation en 2026.