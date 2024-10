F1 : La fin de la malédiction est annoncée pour Max Verstappen ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Triple champion du monde, Max Verstappen est toujours en course pour une 4ème couronne. Le pilote Red Bull est encore en tête du championnat du monde, mais cela fait maintenant un moment que le Néerlandais traverse un passage à vide. Une malédiction qui pourrait toutefois prendre fin du côté des Etats-Unis pour Verstappen, lui qui excelle du côté d'Austin.

Avec 7 victoires au compteur en cette saison 2024, Max Verstappen est logiquement en tête du classement du championnat du monde. Le Néerlandais compte ainsi 331 points quand son dauphin, Lando Norris en totalise 279. Le pilote Red Bull a encore de la marge, mais cela fait maintenant un moment que la situation commence à se tendre. En effet, il faut remonter au 23 juin dernier et le Grand Prix d'Espagne pour assister à la dernière victoire de Verstappen. Depuis, le triple champion du monde n'a plus levé les bras en vainqueur. Le temps commence à se faire long et la malédiction dure depuis un moment...

F1 : «C’est très triste», Ocon balance sur la révolution chez Alpine https://t.co/xd6gER3oTx pic.twitter.com/IbR5Ltx7UT — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

Verstappen brille aux Etats-Unis

Quoi de mieux qu'un Grand Prix où il excelle pour que Max Verstappen mette fin à cette période de disette ? C'est bien ce qui pourrait arriver ce week-end du côté des Etats-Unis. Après une pause d'un mois, la Formule 1 fait son retour du côté d'Austin, un circuit qui réussit très bien au pilote Red Bull. En effet, Verstappen s'est tout simplement imposé à 3 reprises lors de ce Grand Prix, 3 victoires lors des 3 dernières éditions. Un 4 sur 4 sera-t-il alors réalisé ? Réponse ce dimanche 20 octobre

Se rapprocher de Lewis Hamilton

Avec un potentiel 4 succès lors du Grand Prix des Etats-Unis, Max Verstappen pourrait alors se rapprocher d'un certain Lewis Hamilton. En effet, du côté d'Austin, c'est bien le pilote Mercedes qui est le maitre des lieux. Vainqueur à 6 reprises, en 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017, le Britannique détient le record de victoires à Austin. Derrière Hamilton, on retrouve Michael Schumacher avec 5 succès. Max Verstappen en compte lui pour le moment 3, tout comme Graham Hill et Jim Clark.