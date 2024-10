F1 : Il appelle à l'aide pour faire tomber Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour après une pause de trois semaines, la F1 a rendez-vous à Austin au Texas ce week-end. L'occasion de reprendre la lutte entre Lando Norris et Max Verstappen. Mais le pilote McLaren a toutefois conscience qu'il aura besoin d'aide pour réussir à faire tomber le triple champion du monde en titre. Et notamment de son coéquipier Oscar Piastri.

Revenu à 52 points de Max Verstappen, Lando Norris peut légitimement croire au titre cette saison. Et pour cause, la dynamique est de son côté puisque McLaren a refait son retard sur Red Bull et dispose désormais de la meilleure monoplace de la grille. Par conséquent, le pilote britannique enchaîne les bons résultats, mais peine toutefois à combler son retard sur le triple champion du monde. Il faut dire que Max Verstappen n'est jamais très loin de Lando Norris puisque le Néerlandais était par exemple deuxième lors des deux dernières victoires de la McLaren aux Pays-Bas et à Singapour. Ce qui empêche Lando Norris de se détacher. Ce dernier réclame ainsi l'aide de son coéquipier Oscar Piastri.

Norris réclame l'aide de Piastri

« Notre équipe est dans un bon rythme. La confiance est toujours aussi grande qu’à Singapour. Probablement plus, je dirais. Si vous regardez où nous étions l’an dernier ici à Austin, par rapport à la voiture que nous avions, par rapport à où nous étions à Singapour, je pense que ce week-end a été meilleur pour nous. Nous avons mené la première moitié de la course. Je sais que certaines choses ont été mélangées en raison de différents scénarios, mais c’était un bon week-end ici. Certaines choses ont encore changé sur cette piste avec une nouvelle surface, moins de bosses, et une partie du tracé a un peu changé, donc nous avons toujours des questions auxquelles nous devons répondre. Mais par rapport à l’année dernière, avec nos performances sur les trois, quatre, cinq dernières courses, je pense que nous sommes confiants partout dans le fait que nous devrions être vers le haut », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Aux autres, à Oscar, de m’aider»

« Cela peut tourner en ma faveur. Cela peut tourner en faveur de Max. Je reste donc concentré sur ce que je fais. J’ai fait du bon travail. Je suis content de la façon dont les choses se sont déroulées. Je n’ai pas toujours été satisfait du résultat final pour différentes raisons. Mais je suis content de ce que nous faisons en tant qu’équipe et de la façon dont nous travaillons ensemble. Je suis confiant que si nous gardons la tête baissée et continuons à pousser, nous pouvons y arriver et réduire l’écart. Mais ce n’est pas facile. Il me faut plus que juste moi premier et Max deuxième, mais je ne peux pas changer le résultat de Max. Aux autres, à Oscar, de m’aider », ajoute Lando Norris.