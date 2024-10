F1 : Mercedes annonce une date pour Max Verstappen

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’annonce du départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, la question était de savoir qui le remplacerait chez Mercedes. Les rumeurs sont parties dans tous les sens et certaines annonçaient un intérêt pour Max Verstappen. Le Néerlandais ne viendra finalement pas en 2025, mais cela pourrait n’être que partie remise. Toto Wolff a d’ailleurs annoncé un rendez-vous important pour le pilote Red Bull.

En 2025, Mercedes partira donc avec un duo de pilotes composé de George Russell et Kimi Antonelli. A 18 ans, l’Italien aura ainsi la lourde tâche de passer après Lewis Hamilton, lui qui va rejoindre Ferrari la saison prochaine. L’écurie allemande a donc tranché pour la succession du Britannique alors que de nombreux noms circulaient pour venir remplacer Hamilton. Ça a notamment été le cas de Max Verstappen. Mais alors que le Néerlandais est sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, cela n’a abouti à rien de concret.

« On discutera en juin prochain »

Cependant, entre Mercedes et Max Verstappen, le feuilleton pourrait ne pas être terminé. Et si l’union des deux se faisait pour la saison 2026 ? Pour L’Equipe, Toto Wolff a été interrogé sur le cas du pilote Red Bull et le boss de Mercedes a fixé un rendez-vous en juin 2025 pour y voir plus clair : « On discutera en juin prochain parce que ce sera le premier moment où on pourra savoir si l'on a donné à nos pilotes une bonne voiture et s'ils ont fait un bon boulot ».

Mercedes fait confiance à Antonelli

Pour 2025, la succession de Lewis Hamilton chez Mercedes sera donc assurée par Kimi Antonelli. A propos du jeune pilote italien, Toto Wolff a fait savoir : « Quand on regarde les datas de son parcours dans les catégories inférieures, et qu'on essaye d'extrapoler avec ce que l'on connaît sur le personnage et la famille, ses valeurs, cela nous donne une bonne idée de ce qu'il peut devenir, et de ce qu'on espère avoir. Peut-il devenir le prochain Verstappen ? Je ne sais pas, ils sont tous différents. J'espère que ce sera le prochain Kimi Antonelli, un pilote de talent qui est la nouvelle génération derrière Max. Il a dix ans de moins. Peut-être que ce sera un succès mais il faudra l'éduquer en termes de pilotage, lui donner le temps, ne pas le mettre sous pression ».