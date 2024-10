F1 : «Il a dit qu'il me bais*rait», un clash éclate avec Alonso !

Arnaud De Kanel

A 43 ans, Fernando Alonso a encore la rage de vaincre. Le pilote espagnol reste un compétiteur hors-pair, et Liam Lawson peut confirmer. Fraichement promu chez Racing Bulls, le jeune pilote néo-zélandais s'est accroché lors du Sprint. Le ton est monté entre les deux hommes, et Alonso avait promis de se venger en qualifications. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tenu parole.

La tension est à son comble à Austin pour le lancement du sprint final de cette saison 2024 de Formule 1. Tout le monde veut glaner des points importants et la bataille fait rage sur la piste. Samedi, lors du Sprint, Fernando Alonso a reproché à Liam Lawson d'avoir dangereusement défendu sa position lors d'une manœuvre. Après la course, il avait donc prévenu Lawson de sa vengeance lors des qualifications qui se sont disputées le soir même. Et comme prévu, Alonso l'a dépassé et a gêné son tour de préparation. Le Néo-Zélandais a révélé le contenu de leur échange pas vraiment cordial...

«Il a dit qu’il me baiserait, et je suppose qu’il a tenu parole»

« Je ne sais pas, il a dit qu’il me bais*rait, et je suppose qu’il a tenu parole. Il était vraiment contrarié, je ne sais pas pourquoi. Nous étions en course pour la 16e place et je ne sais pas pourquoi il était si contrarié. C’est comme ça. J’espère qu’il s’en remettra et que nous passerons à autre chose. Il a juste joué à des jeux en dehors de la boîte. C’est ce que c’est, ça fait partie du jeu - ça ne me dérange pas. Je comprends qu’il ait eu une course assez horrible, donc je peux comprendre qu’il soit contrarié. Mais si j’avais fait quelque chose de mal, j’aurais eu une pénalité », a regretté Liam Lawson dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Interrogé, Fernando Alonso ne s'estime pas coupable de quoi que ce soit.

«Que s’est-il passé pendant les qualifications ?»

« En qualifications ? Que s’est-il passé pendant les qualifications ? Je n’étais pas vraiment dans un tour chronométré, donc je ne voulais pas perdre plus de temps. Et je pense que cela n’a pas changé grand-chose pour lui. Mais lors du Sprint, nous nous sommes battus très fort. Il a lutté fort, à mon avis, pour une 16e ou une 17e place. Mais vous savez, il n’y a rien que nous puissions faire. Tant qu’un des deux pilotes lâche l’accélérateur, il n’y a jamais d’accident. C’était donc mon cas ici. Tout le monde sur la piste se comporte comme il le souhaite, et pour moi, aujourd’hui, ce n’était pas nécessaire. Vous savez, tout le monde peut avoir des opinions différentes. Je suis d’accord avec ça. Il y a 24 courses, donc on se retrouve quelque part dans le voyage », a déclaré Fernando Alonso.