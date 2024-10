F1 : Après le «désastre», Hamilton vide son sac !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La chance ne semble pas sourire à Lewis Hamilton ce week-end. Le champion britannique a repris la compétition comme tous ses petits camarades pour le Grand Prix des Etats-Unis. Mais ce dimanche à 21 heures, il ne s'élancera que de la 18ème position, après des qualifications catastrophiques. Interrogé sur ses difficultés, Lewis Hamilton s'est livré.

Victime d'un problème mécanique lors de la course sprint, Lewis Hamilton n'aura sûrement pas l'occasion de retrouver le succès sur la piste des Etats-Unis. Le septuple champion du monde n'a pas pu faire mieux que la 19ème place lors des qualifications, et ce n'est pas la pénalité moteur reçue par Liam Lawson - qui lui fera gagner une position sur la grille de départ - qui va changer grand chose.

Hamilton n'aura rien à jouer

Déçu à l'arrivée, Lewis Hamilton estime qu'il n'aura pas grand-chose à jouer lors de la course ; surtout s'il continue à être impacté par les soucis mécaniques. « Je veux dire, ça a été [une journée] assez pénible. La voiture était très bien hier, donc j'étais évidemment très optimiste pour aujourd'hui. Quelque chose a lâché au niveau de la suspension avant, littéralement lorsque je me suis élancé depuis la grille de départ pour le tour de formation, et j'ai eu ce problème tout au long de la course. Ils ont trouvé la solution, ils ont changé le demi-train, mais c'était vraiment un désastre pendant toute la durée des qualifications » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Motorsport.

Hamilton veut partir de la voie des stands

Lewis Hamilton a même évoqué la possibilité de s'élancer de la voie des stands pour tenter de faire quelques réparations sur sa monoplace. Pourtant, le Britannique a presque tout le temps réussi à briller aux Etats-Unis, puisqu'il a très souvent terminé sur le podium de la course.