F1 - GP des États-Unis : Fiasco historique pour Hamilton !

Sixième de la course sprint, Lewis Hamilton a enchaîné avec une séance de qualification très compliquée samedi lors du Grand Prix des Etats-Unis. Le septuple champion du monde a signé le 19e temps et partira donc en fond de grille lors de la course ce dimanche, le pire résultat de toute sa carrière à Austin.

« Je veux dire, ça a été [une journée] assez pénible. » L’heure n’était clairement pas à la fête pour Lewis Hamilton samedi. Le Britannique a vécu une journée difficile, qui a débuté par sixième place à l’issue de la course sprint du Grand Prix des États-Unis. Alors qu’il s’attendait à jouer les premiers rôles et pourquoi pas décrocher la pole position, le septuple champion du monde a ensuite vécu une séance de qualification catastrophique pour lui comme pour Mercedes.

Pire qualification de toute sa carrière à Austin

En effet, Lewis Hamilton a été auteur du 19e plus mauvais temps des qualifications. Seul Zhou Guanyu a fait pire et le pilote Mercedes pense même à demander à son équipe de partir directement des stands et non du fond de la grille, lui qui détient pourtant le record de pole position sur le Circuit des Amériques (2016, 2017, 2018). Avec cette 19e place, Lewis Hamilton a ainsi signé les pires qualifications de toute sa carrière à Austin.

« C'était vraiment un désastre pendant toute la durée des qualifications »

Un « désastre », comme l’a confié Lewis Hamilton à l’issue de la séance : « La voiture était très bien hier, donc j'étais évidemment très optimiste pour aujourd'hui. Quelque chose a lâché au niveau de la suspension avant, littéralement lorsque je me suis élancé depuis la grille de départ pour le tour de formation, et j'ai eu ce problème tout au long de la course. Ils ont trouvé la solution, ils ont changé le demi-train, mais c'était vraiment un désastre pendant toute la durée des qualifications. »