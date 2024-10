Il quitte l’OM et revient sur sa parole, record historique en vue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

On l’avait quitté au terme de sa mission de 100 jours à l’OM, annonçant la fin de sa carrière d’entraîneur à l’âge de 70 ans. Mais quelques mois plus tard, Jean-Louis Gasset revient sur sa parole et va retrouver la Ligue 1 sur le banc de Montpellier, lanterne rouge. L’Héraultais pourrait par la même occasion entrer dans l'histoire du Championnat.

Appelé à la rescousse par l’OM en février après les échecs sur le banc de Marcelino et Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset avait su mettre fin à la crise et limiter les dégâts au cours de sa mission de 100 jours sur le banc phocéen, censée conclure sa carrière d’entraîneur. « Dimanche est le dernier match de ma carrière, avait-il annoncé en mai, avant la dernière journée de Ligue 1. Que je reste dans le foot, qu’on se serve de mon expérience, mes idées et mes réseaux est une possibilité. Je ne sais pas jardiner, je n’aurai rien à faire. Mais entraîneur, c’est terminé. Ma décision est définitive ». Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais…

Montpellier au plus mal, Gasset sort de sa retraite

Finalement, l’OM ne sera pas le dernier club de Jean-Louis Gasset. Après l'éviction de Michel Der Zakarian dimanche, le technicien de 70 ans va de nouveau jouer le pompier de service, cette fois-ci à Montpellier. Tout un symbole puisqu’il tentera de sauver de la relégation l’actuelle lanterne rouge, fondée par son père Bernard Gasset et Louis Nicollin il y a 50 ans, qui compte seulement quatre points en huit matchs avec une différence de buts de -18. Ce n’est pas la première fois que Gasset joue les sauveurs à Montpellier, lui qui avait maintenu son club de cœur en 2017.

Record pour Gasset ?

S’il reste en poste jusqu’à la fin de la saison, Jean-Louis Gasset deviendra en 2025 l’entraîneur le plus âgé de l’histoire de la Ligue 1 au 21e siècle, lui qui fêtera ses 71 ans le 9 décembre. À ce jour, le record revient à László Bölöni, dirigeant son dernier match avec le FC Metz en Championnat le 19 mai 2024 à l’âge de 71 ans, 2 mois et 11 jours. Le record pourrait tomber le week-end du 22/23 février, à l’occasion de la 23e journée.