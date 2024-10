OM : Un buteur impressionne De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’avait plus marqué depuis la première journée à Brest (1-5), Elye Wahi a inscrit son deuxième but sous les couleurs de l’OM dimanche face à Montpellier (0-5), où il a réalisé son meilleur match de la saison. L’attaquant âgé de 21 ans a profité de la trêve internationale pour travailler et a d’ailleurs impressionné le staff marseillais.

Expulsé avant la trêve internationale face à Angers (1-1) et suspendu pour le déplacement à Montpellier dimanche dernier (0-5), Neal Maupay a laissé le champ libre à Elye Wahi. Ce dernier a retrouvé une place de titulaire à la Mosson et a inscrit son premier but depuis la première journée de championnat à Brest (1-5).

Des pertes de balles qui agacent l’OM

Un but qui va faire du bien à un joueur qui manquait jusque-là cruellement de confiance. Selon L’Équipe, l’OM a parfois été agacé par son jeu dos au but et ses difficultés à conserver le ballon. Mais à l’image de Mason Greenwood, la trêve internationale a été bénéfique pour Elye Wahi.

Wahi a impressionné à l’entraînement

« Il a bien travaillé cette semaine. Et la semaine est presque toujours le reflet des performances du dimanche », déclarait Roberto De Zerbi après la victoire à Montpellier. Comme indiqué par L'Équipe, Elye Wahi a réalisé d’excellentes séances d’entraînement pendant la trêve qui ont été remarquées par le staff de l’OM.