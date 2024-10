OM - PSG : Le vestiaire de Roberto De Zerbi se lâche !

Thomas Bourseau

C’est le rendez-vous de ce mois d’octobre pour l’OM. Ne disposant pas de coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille ne vit pour le moment que pour le championnat. Dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1, les Marseillais recevront le PSG dimanche soir et semblent être confiants à l’approche du choc comme certains l’ont révélé à Jérôme Rothen.

L’OM n’avait pas le choix. L’équipe de Roberto De Zerbi se devait de renouer avec la victoire d’une part pour recoller au haut du classement après une défaite à Strasbourg (0-1) et un nul contre Angers (1-1) avant de défier le PSG à l’Orange Vélodrome le 27 octobre prochain. Dimanche, l’Olympique de Marseille a fait le job en enfonçant un peu plus le navire montpelliérain qui partait déjà à la dérive depuis le début de la saison en signant une performance XXL à La Mosson : 5-0.

«Sur un match ils se disent que c’est possible»

De quoi faire le plein de confiance pour le groupe entraîné par Roberto De Zerbi, le staff technique et la direction de l’OM. Jérôme Rothen a pu s’entretenir avec quelques joueurs du club phocéen. Ce lundi, pendant son émission Rothen s’enflamme sur RMC, l’ex-joueur du Paris Saint-Germain s’attend à un grand Classique. « On va voir un grand match, avec un peu plus d’instabilité en terme de résultats que sur les autres années. Ce qui se dégage de l’équipe dirigeante et du vestiaire sur les échos que j’ai, j’ai parlé avec certains, sur un match ils se disent que c’est possible (d’accrocher le PSG) ».

«Je suis persuadé que ça va être difficile pour les jeunes parisiens»

Jérôme Rothen s’est lui aussi dit persuadé que ce choc entre les deux rivaux historiques promet un combat acharné et qu’il sera bien difficile pour le PSG de se sortir du piège marseillais. « Après, sur une saison, on ne va peut-être pas mettre la charrue avant les boeufs, il faudra montrer d’autres choses et de la continuité. Mais sur un match comme ça, poussés par 60 000 personnes surexcitées, je suis persuadé que ça va être difficile pour les jeunes parisiens ».