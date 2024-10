F1 : «Incroyable», Ferrari s’enflamme pour Leclerc !

Pierrick Levallet

Max Verstappen n’a pas renoué avec le succès ce dimanche à Austin. Le Néerlandais a vu Charles Leclerc s’imposer lors du Grand Prix des Etats-Unis. Le Monégasque a remporté sa troisième victoire de la saison et s’est voulu très optimiste pour Ferrari dans la course au titre constructeur. Carlos Sainz Jr, lui, s’est montré particulièrement ravi d’avoir vu son coéquipier obtenir cet excellent résultat.

«Nous semblons réussir à passer en mode attaque»

« [La gestion des pneus ] est vraiment la force de la voiture cette année, la longueur des relais et le peu de dégradation que nous avons. C'est quelque chose que j'aime et qui m'a beaucoup fait apprécier la course, plus que l'année dernière. Nous avions passé toutes les courses à défendre, à perdre des positions, mais cette année, nous semblons réussir à passer en mode attaque, pousser et dépasser, et c'est amusant » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari, deuxième du Grand Prix des Etats-Unis, dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Je suis extrêmement heureux pour tout le monde chez Ferrari»

« J'espère qu'il en sera ainsi pour le reste de l'année. Félicitations à toute l'équipe et à Charles pour ce résultat incroyable, un résultat qui nous place là où nous le souhaitons dans la lutte pour le titre constructeurs, donc je suis extrêmement heureux pour tout le monde chez Ferrari actuellement » a ensuite ajouté Carlos Sainz Jr. Troisième au classement constructeur, Ferrari n’a que 48 points de retard sur le leader McLaren. Et si les deux pilotes continuent d’obtenir de bons résultats, la Scuderia pourrait réellement prétendre au titre. À suivre...