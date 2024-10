PSG : Riolo interpelle Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une victoire convaincante contre Strasbourg samedi (4-2), le PSG est de retour en Ligue des Champions ce mardi soir avec la réception du PSV Eindhoven (21h). Puis dimanche, le club parisien se déplacera sur la pelouse du Vélodrome pour le premier Classique de la saison. Deux rencontres charnières, dans lesquelles Daniel Riolo souhaite voir une domination de la part de la formation de Luis Enrique.

Le PSG est déjà de retour. Les Parisiens ont parfaitement géré leur retour de trêve internationale avec un succès sans détour face à Strasbourg samedi (4-2). Surtout, cette victoire aura permis à la formation de Luis Enrique de repasser leader de Ligue 1 devant l’AS Monaco. Alors que Paris reçoit le PSV Eindhoven ce mardi soir en Ligue des Champions et se déplacera dimanche soir sur la pelouse de l’OM, Daniel Riolo s’est exprimé sur ces deux chocs.

«Impressionnant» : Le PSG a bouclé le transfert parfait ? https://t.co/traxAoWt5B pic.twitter.com/1Es1D3Mxi4 — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

« Le PSG est supérieur au PSV Eindhoven et à l'OM »

Au micro de l’After Foot, l’éditorialiste estime que Luis Enrique et son équipe doivent absolument afficher une grosse domination : « Sur le papier, en termes de technique, de moyens, de possibilités et de qualités d'ensemble, le PSG est supérieur au PSV Eindhoven et à l'OM. J'aimerais aussi qu'il y ait une forme d'avancée dans le fameux projet, que je commence à prendre un vrai gros plaisir quand je vois cette équipe jouer. En Ligue des champions, elle a affiché un visage très moyen. Il y a eu cette victoire contre Gérone (1-0), qui n'était pas terrible du tout. Il y a eu Arsenal (défaite 2-0) où tu as pris une petite gifle en termes de niveau et d'intensité », a d’abord confié ce dernier avant de poursuivre.

« J'aimerais bien voir quelque chose qui ressemble à une domination très nette »

« Au moment de jouer le PSV - leader des Pays-Bas mais à qui il va manquer le meilleur joueur au milieu de terrain (Jerdy Schouten, NDLR) -, j'aimerais bien voir quelque chose qui ressemble à une domination très nette, à des très beaux mouvements collectifs, à des joueurs totalement épanouis », conclut Daniel Riolo, plein d’ambitions concernant ce PSG de Luis Enrique.