PSG : «Il va y avoir un problème», Riolo annonce une catastrophe !

Auteur d’un Euro stratosphérique avec l’Espagne, Fabian Ruiz est clairement rentré dans le rang avec le PSG. Métamorphosé en sélection, le milieu de terrain ne parvient pas à montrer ses qualités à Paris, ce qui inquiète forcément certains observateurs comme Daniel Riolo. L’éditorialiste a même affirmé qu’un sérieux problème allait arriver avec le numéro 8.

Le PSG est déjà de retour aux affaires. Après une belle victoire contre Strasbourg samedi soir (4-2), le club parisien accueille le PSV Eindhoven au Parc des Princes ce mardi soir (21h) à l’occasion de la 3ème journée de la Ligue des Champions. Pour ce choc, Luis Enrique devrait titulariser son équipe type.

Luis Enrique : Le PSG a fait une erreur ? https://t.co/WibQhfbQKb pic.twitter.com/yFyvRllRNO — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Fabian Ruiz dépassé au PSG ?

Si devant, Kang-In Lee devrait être titulaire, quid du milieu de terrain ? Selon l’Equipe, Vitinha devrait être accompagné de Warren Zaïre-Emery et de João Neves, reléguant une fois de plus Fabian Ruiz sur le banc. Auteur d’un Euro 2024 particulièrement réussi, le numéro 8 ne parvient pas à se démarquer au PSG.

« Il va y avoir un problème avec Fabian Ruiz sous peu »

Au micro de l’After Foot, Daniel Riolo s’est d’ailleurs exprimé avec inquiétude sur la situation de l’Espagnol de 28 ans : « Pour le PSV ? Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes ou pas quand on sait les difficultés qu’il a à être dans le système de Luis Enrique. Un faux 9 avec Asensio ou Lee. Et le milieu avec Vitinha, João Neves et Fabian Ruiz ou pas ? Il va y avoir un problème avec Fabian Ruiz sous peu », a confié ce dernier.