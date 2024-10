Mercato : Griezmann attendu en Ligue 1, l’appel est lancé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la tête du LOSC, Bruno Genesio s’imagine parfaitement collaborer avec Antoine Griezmann. Au cours d’un entretien avec la presse espagnole, l’entraîneur lillois a été interrogé sur le joueur de l’Atlético de Madrid qu’il souhaiterait attirer dans le nord de la France, son choix se portant directement sur le champion du monde.

De retour à l’Atlético de Madrid en 2021, Antoine Griezmann approche de la fin de son contrat, lui permettant d’avoir les cartes en main pour son avenir. Une prolongation chez les Colchoneros est une option envisageable pour le jeune retraité international, n’ayant jamais caché non plus son attirance pour les États-Unis et la MLS. À 33 ans, Antoine Griezmann fait encore rêver de nombreux clubs, y compris en Ligue 1.

Genesio fan de Griezmann

Interrogé par Marca, Bruno Genesio s’est dit sous le charme du champion du monde 2018, premier joueur de l’Atlético de Madrid qu’il recruterait s’il en avait la possibilité. « À Madrid ? J’en prendrais deux : Antoine, bien sûr, et Marcos Llorente. Je l'adore, il est efficace, il a de la qualité et c'est un joueur clé dans une équipe. Mais il y a beaucoup de très bons joueurs. Antoine est le premier, bien sûr, mais Llorente est très proche de lui », a confié le coach du LOSC.

« Il représente tout ce que j'aime dans le football »

Bruno Genesio se montre dithyrambique à l'égard de Griezmann : « J'aime Antoine parce qu'il représente tout ce que j'aime dans le football. Bien sûr la qualité, il marque des buts, il joue pour l'équipe, il défend malgré le fait qu'il joue en pointe et il a une attitude exemplaire avec le reste de l'équipe. Il reste peu de joueurs comme Antoine aujourd'hui, c'est rare de le voir et il a eu une carrière extraordinaire. »