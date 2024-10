Griezmann : L'appel du pied à la plus grande star de NFL

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A Londres pour encore une semaine, la NFL fera ensuite escale du côté de l'Allemagne, à Munich. L'an prochain, ce sera au tour des Espagnols d'accueillir les stars du football américain avec une rencontre qui se disputera au Bernabeu. Alors qu'on ne connait pas encore l'affiche, Antoine Griezmann croise les doigts pour voir les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes.

La NFL s'étend désormais au-delà des Etats-Unis. Avec des rencontres délocalisées au Brésil, en Allemagne, en Angleterre ou encore au Mexique, la ligue américaine de football américain s'internatonalise. Et bientôt, on va pouvoir ajouter l'Espagne. En effet, en 2025, le Bernabeu, stade du Real Madrid, accueillera également une rencontre de NFL.

Griezmann veut les Chiefs à Madrid

Présent à Londres ce dimanche pour assister à la rencontre entre les Bears et les Jaguars, Antoine Griezmann s'est confié sur la rencontre à venir de NFL à Madrid. Rapporté par CBS, le joueur de l'Atlético de Madrid a alors lancé un appel du pied aux Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes, lui qu'on considère actuellement comme le meilleur joueur de NFL : « J'aimerais quelles équipes pour le match à Madrid ? Le mieux pour moi ça serait les Chiefs ».

Mahomes a déjà vu Griezmann

Dans un an, Antoine Griezmann rêverait donc de voir Patrick Mahomes et les Chiefs du côté de Madrid. Il en a déjà eu l'occasion il y a un an maintenant. En effet, en novembre 2023, les Chiefs avaient affronté les Dolphins à Francfort et Griezmann était là. Après la rencontre, on avait d'ailleurs pu voir le Français aux côtés de Patrick Mahomes.